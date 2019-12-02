CHP'den Adil Öksüz sorusu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri, Adil Öksüz.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden biri olan Adil Öksüz'ün, yakalanması için büyük bir çalışma var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalara, CHP'den ilk tepki geldi.

"YERİ BİLİNİYORSA..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İçişleri Bakanı, FETÖ terör örgütünün TSK imamı olduğunu öne sürülen kişinin nerede saklandığını da bildiğini itiraf ediyor. Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Dikkat edin, pazarda 'Canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Lüzumlu lüzumsuz her konuya dahil olan, ilgili ilgisiz her konuda muhalefete hakaretler yağdıran atanmış bakan, görevinin ortaya birtakım laflar atmak ya da pazarda isyan eden vatandaşla uğraşmak olmadığını görmelidir. Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Bu kişi derhal yakalanmalıdır." açıklamasını yaptı.