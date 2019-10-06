CHP'den Amerikan Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetin beğenilmesiyle başlayan süreç devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BUNUN HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuya ilişkin olarak "Böyle bir paylaşımın Amerikan Büyükelçiliği tarafından beğenilmesi Türkiye'ye yönelik büyük bir saygısızlıktır büyük bir de hadsizliktir. Sosyal medya üzerinden özür dilenmiş ama bu yetmez. Bunun bir hata olduğunu da düşünmüyoruz. Büyükelçi'nin çağrılıp bunun nedeninin sorulması gerekir. Türkiye'de siyaseti de millet şekillendirir, Türkiye şekillendirir." ifadelerini kullandı.