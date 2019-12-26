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CHP'den asgari ücret zammına tepki

CHP, 2020 asgari ücretleri için "sefalet ücreti" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 18:41..
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamları açıklandı.

CHP kanadı asgari ücretleri yetersiz buldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinde son bir aydır 'adeta bir orta oyunu' sergilendiğini savundu.

İŞÇİLERE AÇLIK SINIRI ÜCRETİ ÖDENMİŞTİR

İşçilerin bu süreçte hem işveren hem de devletin tehditleri ile baskı altına alındığını ileri süren Ağbaba, "Görüşmelerin ilk başladığı andan itibaren bakanlık işçileri önce işsizlik ile tehdit etmiş, sonrasında TİSK maliyetleri öne sürmüş, en sonunda da TÜİK kendi verilerini bile inkar edermişçesine davranıp işçilere açlık sınırı altında asgari ücret önermişti. En nihayetinde dağ fare doğurdu" ifadesini kullandı.

YAPILAN ZAMLARLA ASGARİ ÜCRET ZAMLARI ORANTISIZ

Son bir yılda gıda harcamaları, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlardan örnekler veren Ağbaba, şunları kaydetti: 
"Pasaporttan ehliyet harcına kendi alacağına yüzde 22.5 zam yapan devlet, yeni yılda asgari ücrete yüzde 15 zam yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklarken 'çalışanlarımızın emeği korunmuştur' dedi. Lakin yapılan yüzde 15'lik zam ile çalışanların emeği korunmamış aksine çalınmıştır. Ayrıca 2 bin 324 liralık asgari ücret bugün itibarıyla 353 avroya denk gelmiş ve Türkiye AB ülkeleri arasında yine sondan 4. ülke olmaya devam etmiştir."

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