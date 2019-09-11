CHP'den Diyarbakır'daki annelere destek mesajı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.

Örgütün siyasi kanadı HDP'den hesap soran acılı aileler, çocuklarına kavuşacakları günü iple çekiyor.

HDP tarafından istenmeyen kişiler ilan edilen anneler tüm Türkiye tarafından desteklenirken, CHP'den de bir açıklama geldi.

Seçimlerde HDP ile ittifak yoluna giren CHP, HDP'yi kızdırabilecek bir açıklamaya imza attı.

"BU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YANINDAYIZ"

Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hem asker, polis annelerinin hem de PKK'nın elinde çocuğu olan, kaçırılan, küçük yaşta kendi iradesiyle giden ancak henüz reşit olmadığı için mutlaka bu kandırılmaya karşı devletin sahip çıkması gereken bu çocukların annelerinin yanındayız. Ne yapılacaksa yapılsın ama bir tek şey söylüyoruz; istismar, hamaset yapılmasın, göz göre göre yalan atılmasın."