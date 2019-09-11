taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.764
Euro
6.3416
Altın
1488.59
Borsa
101899.68
Gram Altın
276.298
Bitcoin
57995.67

CHP'den Diyarbakır'daki annelere destek mesajı

HDP'nin önünde eylem yapan aileler hakkında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Annelerin yanındayız" dedi.

AA & Ensonhaber | 11.09.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP'den Diyarbakır'daki annelere destek mesajı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.

Örgütün siyasi kanadı HDP'den hesap soran acılı aileler, çocuklarına kavuşacakları günü iple çekiyor.

HDP tarafından istenmeyen kişiler ilan edilen anneler tüm Türkiye tarafından desteklenirken, CHP'den de bir açıklama geldi.

Seçimlerde HDP ile ittifak yoluna giren CHP, HDP'yi kızdırabilecek bir açıklamaya imza attı.

"BU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YANINDAYIZ"

Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hem asker, polis annelerinin hem de PKK'nın elinde çocuğu olan, kaçırılan, küçük yaşta kendi iradesiyle giden ancak henüz reşit olmadığı için mutlaka bu kandırılmaya karşı devletin sahip çıkması gereken bu çocukların annelerinin yanındayız. Ne yapılacaksa yapılsın ama bir tek şey söylüyoruz; istismar, hamaset yapılmasın, göz göre göre yalan atılmasın."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

177
Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

Ali Babacan, Zülfü Livaneli'ye teklif götürdü

176
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

142
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

78
Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

196
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

128
Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu

Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir