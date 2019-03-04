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CHP'den HDP itirafı: Bu ittifakta varlar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Seyhan adayı Akay, "Bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var" dedi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 18:33..
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CHP'den HDP itirafı: Bu ittifakta varlar

CHP, HDP'nin Millet İttifakı'nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle Batı'da bu ittifakı gizleyen CHP'liler, diğer bölgelerde HDP ile ortaklığı ilan ediyor.

CHP'den HDP itirafı: Bu ittifakta varlar

"BU İTTİFAKTA HDP VAR"

CHP ve HDP'nin yerel seçimdeki kirli ittifakı, ortaya çıkan bir videoyla bir kez daha kanıtlandı. CHP’nin Seyhan adayı Akif Kemal Akay, "Bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var." ifadeleriyle HDP'nin Millet İttifakı'nda oluşunu doğruladı.

CHP Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar da alkışlayarak, bu itirafı teyit etti.

CHP'li başkan adayı: HDP ile beraber çalışıyoruz VİDEO


CHP'NİN İNKAR STRATEJİSİ

Özellikle Batı bölgelerde bulunan ve pamuk ipliğine bağlı olan oyları kaçırmamak için her açıklamada inkar stratejisini kullanan CHP, doğu ve diğer bölgelerde de göğsünü kabartarak birlikteliği kabul ediyor.

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