CHP’den ihracı istenen isimlerden boykot açıklaması

CNN Türk yayınına katıldığı gerekçesiyle ihraç talebiyle disipline sevk edilen Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, ve eski milletvekili Mehmet Sevigen açıklamalarda bulundu.

BİR PARTİDE EMİR KOMUTA ZİNCİRİ OLMAZ

CHP üyeliğim kütüğe yapılan kayıtla, rozetle sınırlandırılamaz” diyen Kocasakal, “Gerekçelerde haklılık payı bulunsa da alınan boykot kararını doğru, tutarlı, partinin ilkelerine uygun bulmuyorum. Bunlar bir yana, boykot kararında deniyor ki ‘Tıpış tıpış oturacaksınız’. Bu partide biat kültürü, emir komuta zinciri olmaz; bizim partimize yakışmaz” dedi.

Böyle bir yasaklamayı kabullenmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Kocasakal, ”Bu kanallara CHP üyesi olduğum için değil akademik, hukukçu, baro başkanı kimliğiyle davet ediliyorum” açıklamasında bulundu.

CHP NE HİZMET ETTİ Kİ BİZİ DİSİPLİNE VERİYOR

Eski milletvekili Mehmet Sevigen ise "Yasak koydukları televizyon kanalına çıkmadım. İki aydır da ekranlara çıkmıyorum. Benim çıktığım kanallarda yasak yok. CNN Türk dışında yasak koymadılar, nasıl oldu anlamıyorum. Ben partinin ikinci kurucu bakanıyım. 12 Eylül’den sonra biz geldik kurduk. Onlar ne hizmet etti ki beni disipline veriyorlar. Toptan gitmemizi istiyorlarsa bahane bulmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.