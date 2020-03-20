CHP'den infaz düzenlemesine destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

İkinci yargı paketinin içinde infaz düzenlemesinin yer almamasına tepki gösteren Özel, "Bu düzenlemeyi yapmadan önce “Nereye gidiyorsunuz?” diye sormuştuk. 1 Ekim’de gündeme alınacağını söyledikleri boşa çıktı. Birinci yargı paketinde infaz yoktu. Bir türlü gelemedi." ifadelerini kullandı.

DESTEK VERECEĞİZ

İkinci yargı paketinde de infaz olmayacağı ve bunun siyasi partilerle konuşulacağı söyleniyor diyen Özel "Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AK Parti ve MHP’yi ikna edemedik ama koronavirüs, ikna etmiş gibi görünüyor.

İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.