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CHP’den İş Bankası açıklaması

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek olmasına CHP kanadından mesaj geldi.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 13:13..
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CHP’den İş Bankası açıklaması

Uzun zamandır tartışma konusu olan “İş Bankası'ndaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP’den alınarak hazineye devredilmesi” konusunda, somut adımlar atılmasının ardından CHP'den mesaj geldi.

Uğur Dündar’ın programına katılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’nin İş Bankası hisselerinin devri için hükümetin harekete geçeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Konunun gündem değiştirmek için tekrar ısıtıldığını vurgulayan  CHP’li Özel, "Buna daha önce de tenezzül etmişlerdi. Bu tartışma ilk çıktığında Kılıçdaroğlu Man Adası davasını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra ‘İş Bankası’nın hisseleri hazineye devredilecek’ denilmişti. Genel Başkanımız en son salı günü bunu gündeme getirmişti. Bu bir nasıra basma meselesi ve Bu Atatürk’e saygısızlık ve hukuk tanımazlıktır. " ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN"

Özel daha sonraki açıklamalarında "CHP İş Bankası’nden bir kuruş bile almamıştır. Şimdi yaptıkları bu açıklamalara karşı bize ne yapacaksınız derseniz, biz arkamızdaki halkın gücüne güveniyoruz. Buyursunlar buradan hodri meydan diyoruz.” dedi.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek haberi

CHP’den İş Bankası açıklaması

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