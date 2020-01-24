taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9382
Euro
6.5556
Altın
1562.01
Borsa
121600.6
Gram Altın
298.206
Bitcoin
50406.15

CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Libya ile yapılan anlaşmanın aynısının İsrail ve Mısır'la da yapılmasını istedi.

AA & Ensonhaber | 24.01.2020 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakarak kendi aralarında anlaşmalar yaptı.

Türkiye ise Libya ile mutabakata vararak yapılan tüm planları boşa çıkardı. Türkiye, bu hamlesiyle elini güçlendirdi ve bölgede dengeleri tamamen değiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini değerlendirdi.

BÜYÜKELÇİ VE ANLAŞMA

Çeviköz, bölgedeki çözüm için Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerini güçlendirmesini istedi.

CHP'li Ünal Çeviköz, "Gerek Kahire'de gerek Tel Aviv'de büyükelçi görevlendirerek diplomasi seviyesi yükseltilmeli. Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının tek başına Türkiye'nin haklarının güvencesi olarak görmeyip Mısır ve İsrail'le de benzeri anlaşmaların yapılması için çabaların gösterilmesi gerekir." dedi.

CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı

CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı

İlginizi Çekebilir
HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı
AB'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un HDP'ye yaptığı ziyarette; kayyum atamaları ve terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonlar konuşuldu.
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Ülkenin güneyinde yer alan Rot Am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü duyuruldu.
YSK'nın yeni başkanı belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Muharrem Akkaya seçildi.
Almanya, göçmen krizinde Türkiye'ye muhtaç
Alman Bild, Başbakan Merkel'in göçmen krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmadan çözemeyeceğini yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

509
Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

598
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

288
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

169
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

193
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

148
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir