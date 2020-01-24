CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakarak kendi aralarında anlaşmalar yaptı.

Türkiye ise Libya ile mutabakata vararak yapılan tüm planları boşa çıkardı. Türkiye, bu hamlesiyle elini güçlendirdi ve bölgede dengeleri tamamen değiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini değerlendirdi.

BÜYÜKELÇİ VE ANLAŞMA

Çeviköz, bölgedeki çözüm için Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerini güçlendirmesini istedi.

CHP'li Ünal Çeviköz, "Gerek Kahire'de gerek Tel Aviv'de büyükelçi görevlendirerek diplomasi seviyesi yükseltilmeli. Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının tek başına Türkiye'nin haklarının güvencesi olarak görmeyip Mısır ve İsrail'le de benzeri anlaşmaların yapılması için çabaların gösterilmesi gerekir." dedi.