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CHP'den mahkumlar için ayrı düzenleme teklifi

TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren CHP'li Başarır, Bahçeli'nin mahkumlar için önerisine yeni bir teklifle yaklaştı.

AA | 05.12.2019 - 15:34..
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CHP'den mahkumlar için ayrı düzenleme teklifi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, ceza infaz indirimine ilişkin kanun teklifini geri çekmesini önererek, gerçek cezaevi mağdurları için ayrı bir düzenlemenin parlamentoda yapılabileceğini söyledi.

CHP'den mahkumlar için ayrı düzenleme teklifi

"CEZAEVİ MAĞDURLARINI DIŞARIYA ÇIKARACAK DÜZENLEMEYİ MECLİS YAPABİLİR"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Başarır, Anayasa Komisyonu üyesi olarak "İnfaz yasasını ve anayasayı değiştirelim. İnsanlık suçu adı altında kadın, çocuk cinayetlerini, cinsel suçları, uyuşturucuyu, cinayet suçlarını, terör suçlarını, bu altı suç tipini af kapsamından anayasaya hüküm koyarak çıkaralım." önerisinde bulunduğunu anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldık" açıklamasının sorulması üzerine Başarır, "İktidarın kafasında infaz indirimi veya af yok. Bu sebeple uzlaşıda bir çatlak yaratmak istemiyoruz" dedi.

Suçsuz yere cezaevinde yatan vatandaşların da olduğuna işaret eden Başarır, "Sayın Bahçeli, infaz indirimi teklifini çekmeli. İnfaz yasası ve Anaysa'da değişiklikler yapıldıktan sonra, gerçek cezaevi mağdurlarını dışarı çıkaracak bir düzenlemeyi çoğunluk aranmaksızın tüm parlamento yapabilir. Bunu çok kısa bir süre içinde, bütçeden sonra hemen yapabiliriz." teklifinde bulundu.

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