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Yerel Seçim
CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz
CHP, Maltepe Seçim Kurulları'nca alınan kararlara karı YSK'ya itirazda bulundu.
Haber Merkezi | 15.04.2019 - 00:28..
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Yerel Seçim
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CHP,
Maltepe
Seçim Kurulları'nca alınan kararlara karı
YSK
'ya itirazda bulundu.
Ayrıntılar gelecek..
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