CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

22 Mart'ta Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, bu sefer Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı. Paludan'ın bu provokatör hareketi sonrası olaylar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. 3 katlı binanın arka balkonundan, kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi.

FETÖ’nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmış

Muslera: Artık ipler bizim elimizde değil

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Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbinin ardından yaptığı açıklamada "Bugün Galatasaray'a buraya gelip puanlarla döneceği bir yer olmadığını yine gösterdik." dedi.