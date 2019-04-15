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CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

CHP, Maltepe Seçim Kurulları'nca alınan kararlara karı YSK'ya itirazda bulundu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 00:28..
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CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

CHP, Maltepe Seçim Kurulları'nca alınan kararlara karı YSK'ya itirazda bulundu.

Ayrıntılar gelecek..

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