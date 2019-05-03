CHP'den Saadet'e yardım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir, Saadet Partisi'nin yeni genel merkez binası için bağışta bulundu.

Deniz Demir, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi tarafından başlatılan bağış kampanyasına destek olduğunu bildirdi.

Siyasi partilerin, demokrasinin ve çok sesliliğin kaleleri olduğunu belirten Demir, "Bu çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden. Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için küçük bir bağışta bulundum." ifadelerini kullandı.

Deniz Demir'in 250 lira bağışta bulunduğu belirtildi.