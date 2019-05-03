taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9658
Euro
6.6844
Altın
1280.66
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.573

CHP'den Saadet'e yardım

Refah Partisi tarafından genel merkez binalarına haciz gelen Saadet Partisi'ne CHP'den para yardımı geldi.

AA | 03.05.2019 - 19:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

CHP'den Saadet'e yardım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir, Saadet Partisi'nin yeni genel merkez binası için bağışta bulundu.

Deniz Demir, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi tarafından başlatılan bağış kampanyasına destek olduğunu bildirdi.

Siyasi partilerin, demokrasinin ve çok sesliliğin kaleleri olduğunu belirten Demir, "Bu çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden. Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için küçük bir bağışta bulundum." ifadelerini kullandı.
Deniz Demir'in 250 lira bağışta bulunduğu belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

283
Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

243
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

467
Ekrem İmamoğlu, 50 liralık AKBİL için talimat verdi

Ekrem İmamoğlu, 50 liralık AKBİL için talimat verdi

331
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

55
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir