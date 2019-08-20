CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem

Tank Palet Fabrikası'nın Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'ye (ASFAT) devrini protesto etmek için "Tank Palet için 'Uyanık Kal'" eylemi bugün CHP'li yönetici ve vekillerin katılımıyla Sakarya'da başladı.

12 SAATLİK EYLEM

12 saat sürmesi planlanan eylemle ilgili CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç açıklamalarda bulundu. Özkoç, "Cumhurbaşkanı'nın 4081 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu karara karşı CHP, STK'lar ve sendikalarımızla ayağa kalkarak "Hayır, biz buna izin vermeyeceğiz" dedik." ifadelerini kullandı.

VEKİLLER KATILDI

Vatandaşın da katılım gösterdiği 12 saatlik oturma eylemine CHP'li vekiller Engin Özkoç, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, Nurhayat Altaca, Tahsin Tarhan, Kani Beko, Ali Mahir Başarır, Sibel Özdemir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de eşlik etti.

CHP'li isimler, eylemde üzerinde "Tank palet vatandır, satılamaz" yazan tişörtler giydi.