CHP’den tekelcilere destek

2013 yılında başlayan "Saat 22.00’den sonra içki satış yasağı", tekel ürünleri satan esnafın sayısını ciddi oranda azalttı.

Alkol satış yasağının ihlali nedeniyle tekel sahipleri, 52 bin TL ile 230 bin TL arasında cezalar yemeye devam ediyor.

TEKELCİLER ALKOL SATIŞI EYLEMİNDE

İki gün önce tekelciler, Kadıköy'de, alkol satışının saat 24.00'e çekilmesi için eylem düzenlemişti. Eyleme çok sayıda tekel bayi sahibi katılmıştı.

CHP DESTEK VERDİ

Tekel esnafına bir destek de CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Ocaklarını söndüren 52 bin liralık cezalarla teker teker kapanmamak için tek el tek el birleşen tekel esnafının haklı mücadelesinde yanlarındayız" diye tweet attı.