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CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

Of Belediye Başkan Adayı olan Hilmi Saral, “Sadece sevdiğiniz komşularınızın cenazesine gitmiyorsunuz ki herkesinkine gidiyorsunuz, o insani bir durum" diyerek durumu meşrulaştırdı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 10:54..
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CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

CHP ve İyi Parti’den Of Belediye Başkan Adayı olan Hilmi Saral, Halk TV'de katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza attı.

CHP ile terör örgütü PKK ilişkisinin ne durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne seren açıklamada Saral, "Terörist cenazesine katılmak insani bir durumdur." diyerek, terörü meşrulaştırmaya çalıştı.

CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

"İNSANİ BİR DURUM"

Hilmi Saral, Halk Tv'de yaptığı çarpıcı konuşmada; "Efendim, CHP vekili PKK'lıların cenazesine gitmiş. Sadece sevdiğiniz komşularınızın cenazesine gitmiyorsunuz ki herkesinkine gidiyorsunuz, o insani bir durum". dedi.

Millet İttifakı adayı: Terörist cenazesine katılan vekili savundu

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