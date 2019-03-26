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CHP'li Adıgüzel: Seçim gecesi için hazırız

Son seçimlerde yaşattığı 'kazandık' skandalı yüzünden tepki alan Onursal Adıgüzel, bu seçimlerde oy sayma sisteminde hata olamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 08:44..
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CHP'li Adıgüzel: Seçim gecesi için hazırız

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimleri için sandık takip sistemi kurdu. Ancak 24 Haziran'da sistemin bozulması parti içinde büyük eleştirilere yol açtı.

24 Haziran'da kurduğu sistem çalışmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu seçimlerde de oyları takip edecek sistemi kuran kişi olarak görevlendirildi.,

"MORAL BOZAYACAĞIZ"

Onursal Adıgüzel, 24 Haziran skandalından dolayı güven vermese de söylentilere aldırmadan, moral bozmadan çalışacaklarını belirtti.

CHP'li Adıgüzel: Seçim gecesi için hazırız

HIZLI DEĞİL DOĞRU SONUÇ HEDEFİ

31 Mart gecesi nasıl çalışacaklarını anlatan Onursal Adıgüzel, uzay teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. CHP, hızlı değil doğru sonuç almayı ve açıklamayı planlıyor.

Sistemin hazır olduğunu açıklayan CHP'nin, 31 Mart gecesi nasıl çalışacağını hep birlikte göreceğiz.

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