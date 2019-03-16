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CHP’li Arslan'dan cami inşaatına tepki

Kürdistan skandalı ile gündeme gelen CHP’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bu sefer de cami inşaatına tepki göstererek, “Cami inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu” dedi.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 21:14..
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2012 yılında Belediye Başkanı olan Tuncay Kılıç tarafından inşasına başlanan Kılıç Arslan Cami CHP’li adayın hedefine oturdu.

"İKİ TANE GENÇ KARDEŞİNİZ ORADA UYUŞTURUCUDAN VEFAT ETTİ"

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, “Hiç ihtiyaç olmadığı halde ve size sormadan, danışılmadan bir cami inşaatına başladılar. Bugünkü adaylardan birinin döneminde başladı bu. Ama bu cami inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu. İki tane genç kardeşiniz orada uyuşturucudan vefat etti. Bunları Hasan Arslan bilir. Başkaları bilmiyor mu bunu” dedi.

CHP’li Arslan'dan cami inşaatına tepki VİDEO

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN BU MESELEYİ ÇÖZECEĞİM"

Cami inşaatında daha fazla çocuk ve gençlerin ölmemesi için gereğini yapacağını ifade eden Arslan, “Bu cami inşaatının çocuklarınızın daha fazla ölmesine yol açmasına izin vermeyerek, 1 Nisan'dan itibaren mutlaka ama mutlaka bu meseleyi çözeceğim” diye konuştu.

Kalabalıktan bir kişi bu sözlere tepki göstererek, “Siz niye camiye bir çivi çakmadınız?” diye sordu.

Bu tepki karşısında Arslan, “Ben görevde değilim” cevabını verdi. Arslan’ın bu sözlerinin kayıt altına alındığı video sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP’li Arslan'dan cami inşaatına tepki

CHP’li Arslan'dan cami inşaatına tepki

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