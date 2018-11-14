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CHP’li Aygun Trabzonlulardan özür diledi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ''Ben kastımı aşan sözlerimden dolayı özür diliyorum.” dedi.

İHA | 14.11.2018 - 19:27..
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CHP’li Aygun Trabzonlulardan özür diledi

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına yönelik saldırı sonrasındaki sarf ettiği sözlerine ilişkin "Kastımı aşan sözlerimden dolayı özür diliyorum. Trabzon ilimiz ve Trabzonlu kardeşlerimiz bizler için çok değerlidir. Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıkları hatıramızda canlıdır. Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclisimizde 11 tane Trabzonlu mebusumuz vardır. Trabzon ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları hala hatıramızdadır.

"KASTIM ASLA TRABZONLULAR DEĞİLDİ"

Bu nedenle kahraman Trabzonluları kastetmem mümkün değildir. Kadir Mısıroğlu, 'Türkiye keşke Yunan işgalinde kalsaydı.' dediği için 'Olsa olsa Rum çetelerinin çocuğu olabilir' demek istedim. Yoksa Trabzon'a, Trabzonlulara bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime tekrar açıklık getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir.

CHP’li Aygun Trabzonlulardan özür diledi VİDEO

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Ben halkımıza zulüm etmiş Pontus çetelerini ve onların işbirlikçileri ile bu zihniyeti savunan Kadir Mısıroğlu'nun kast ettim. Sözlerim çarpıtılmaktadır'' dedi.

CHP'li vekilden Trabzonlulara hakaret VİDEO

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