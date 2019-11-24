CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık 1 milyon liraya İzmir'in Çeşme ilçesinden lüks bir villa aldı.
Saray edebiyatı yaparken kendisine İzmir'de küçük bir saray yapmaya çalışan CHP'li Erdoğdu, kaçak yapılaşmaya gitti.
BALYOZ ŞOVU
CHP'li vekilin bu hamlesi site sakinlerinin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine yıkım kararı alındı.
Bu kararı fırsata çeviren Aykut Erdoğdu, kameralar kayıttayken eline aldığı balyozla kaçak yapıyı yıkmaya başladı.
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı VİDEO
ONLAR DA YAPTI SAVUNMASI
CHP'li vekil, sitedeki diğer villalarda da kaçak yapılaşmanın olduğunu dile getirerek kendisini aklamaya çalıştı.