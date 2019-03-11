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CHP'li Aysu Bankoğlu'ndan geri adım

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu PKK'lıların oylarında da talip olduğunu açıklayarak skandal sözler kullanmıştı. Bankoğlu gelen tepkiler karşısında açıklama yaparak geri adım attı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 19:37..
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CHP'li Aysu Bankoğlu'ndan geri adım

Millet ittifakının PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile oluşturduğu yakınlık tartışılmaya devam ederken CHP'liler bunu artık gizlemiyor, aleni bir şekilde ilan ediyor. CHP Bartın Milletvekili Aysı Bankoplu katıldığı bir televizyon programda PKK'lılardan açık açık oy istemişti.

CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu VİDEO

GERİ ADIM ATTI

Aysu Bankoğlu'nun bu açıklamaları tartışmalara neden olurken Bartın Milletvekili eleştirilere konu olmuştu.Tartışmalar halen sıcaklığını korurken CHP'li milletvekili Bankoğlu'ndan açıklama geldi.

Sözlerinin çarptıldığını belirten Bankoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirileri provakasyon ve karalama kampanyası olarak ifade ederken, suçlamaları reddetti.

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