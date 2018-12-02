CHP Parti Okulu'nda görev yapan eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberindeki partililerle Fransa'ya gitti.

Ülkede çıkan olayları inceleyen CHP'liler, yeni eylem tarzlarını öğrendi.

"YERİNDE GÖRMEK İSTEDİK"

Eylemcilerin arasında açıklamalarda bulunan Atıcı, "Protestoları yerinde görmek için gezintiye çıktık. Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var. Halk herkesi selamlıyor. Herkes barışçıl bir arada bulunurken bazı provokatörler tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi olayları karıştırıp şiddet uygulamasına neden oluyor." dedi.

Atıcı'nın "barışçıl bir hava var" dediği esnada fişek atılması dikkat çekti.

CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı VİDEO