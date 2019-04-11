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CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin kurucu belediye başkanı olan ve yeniden göreve seçilen Rasim Yüksel, mazbatasını aldıktan sonra 10 koç kestirdi.

İHA | 11.04.2019 - 12:43..
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5 yılı Ergene ilçesinden önce ilçenin mahalleye dönüştürülen Velimeşe beldesinde, 5 yılı da Ergene Belediyesi’nde olmak üzere 10 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde yeniden Ergene Belediye Başkanı seçilen CHP'li Rasim Yüksel, mazbatasını alarak yeni döneme başladı.

Başkan Yüksel, yeni döneme 10 koç kestirerek dualar eşliğinde başladı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Meclis üyeleri ile birlikte tebrikleri kabul eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel burada yaptığı konuşmada, "31 Mart’ta Ergene halkıma görevi bizlere ve meclis üyelerime verdi. Tüm Ergene halkıma desteklerinden, emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyorum, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki Ergene halkı hizmete oy verdi, emeğe oy verdi, sevgiye oy verdi. Bunun altını burada çiziyorum ve tekrar sözünü veriyorum" diye konuştu.

10 KOÇ KESTİRDİ

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, buradaki 10 yıllık belediye başkanlığı nedeniyle 10 koç kestirdi ve dualar eşliğinde yeni döneme başlamak üzere belediye binasına girdi.

CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

CHP'li başkan, 10 yıllık görevi için 10 koç kestirdi

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