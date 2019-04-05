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CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını aldı. Görevi devralan Özcan, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i öptükten sonra görevine başladı.

AA | 05.04.2019 - 16:45..
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CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı kesinleşen isimlerden biri olan Tanju Özcan, Bolu'da göreve başladı.

"SORUMLULUK ALDIM"

Mazbatasını alan Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Buradaki kalabalığı görünce bir teşekkür konuşması yapan Özcan, "Büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi ama biz zor olanı tercih ettik. Bolu'muza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağ olsun vatandaşlarımız da çok yüksek bir oy oranı ile bu görevi bize tevdi etti." dedi.

CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

DUA İLE BAŞLADI

Devir teslim töreninin ardından belediye önünde kurulan sahneye çıkarak kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Özcan, dua etti.

CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

KURAN-I KERİM'İ ÖPTÜ

Sahnede bulunan Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öptükten sonra el basan ve yemin eden Özcan, daha sonra beraberindekilerle Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar belediye bandosu eşliğinde yürüdü.

CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

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