Adana'da MHP'li Gazi Adamhasan ile girdiği seçim yarışını kazanan CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, mazbatasını Seçim Kurulu'ndan aldı.

TEKBİR SESLERİ

Başkan Karaköse, belediye binası önünde tekbirler getirip kurbanlar kesen vatandaşlarca karşılandı.

CHP'li başkan kurban kestirdi ViDEO

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap eden Karaköse ise, "Büyük bir mücadelenin sonucu gelinen bu noktada Allah bizi buraya çıkmayı nasip etti. Bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz göreve çıkarken başkalarının yaptığı gibi insanlara eziyet ederek ya da ayırt ederek çıkmayacağız dedik. Biz dedik ki, hepsi bizim kardeşimizdir İmamoğlu’nda yaşayan bütün herkes kardeşimizdir kimsenin onuruyla oynamayacağız ve kırmayacağız. İmamoğlu’nda kim bizimle yürüdü kimler bizimle mücadele etti hepsinin farkındayım kimse merak etmesin kimseyi unutacak değilim ama her şeyin bir zamanı var herkes hak ettiği yeri ve değeri görecektir." dedi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını aldı VİDEO