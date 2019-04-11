taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69955
Euro
6.44245
Altın
1305.065
Borsa
97457.26
Gram Altın
239.268

CHP'li başkan kurban kestirdi

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi karşılayan partililer, tekbirler getirerek kurban kesti.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
CHP'li başkan kurban kestirdi

Adana'da MHP'li Gazi Adamhasan ile girdiği seçim yarışını kazanan CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, mazbatasını Seçim Kurulu'ndan aldı.

TEKBİR SESLERİ

Başkan Karaköse, belediye binası önünde tekbirler getirip kurbanlar kesen vatandaşlarca karşılandı.

CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi ViDEO

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap eden Karaköse ise, "Büyük bir mücadelenin sonucu gelinen bu noktada Allah bizi buraya çıkmayı nasip etti. Bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz göreve çıkarken başkalarının yaptığı gibi insanlara eziyet ederek ya da ayırt ederek çıkmayacağız dedik. Biz dedik ki, hepsi bizim kardeşimizdir İmamoğlu’nda yaşayan bütün herkes kardeşimizdir kimsenin onuruyla oynamayacağız ve kırmayacağız. İmamoğlu’nda kim bizimle yürüdü kimler bizimle mücadele etti hepsinin farkındayım kimse merak etmesin kimseyi unutacak değilim ama her şeyin bir zamanı var herkes hak ettiği yeri ve değeri görecektir." dedi.

CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını aldı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

277
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

337
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

329
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

105
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

27
Madonna 2 şarkı söylemek için 1 milyon dolar istedi

Madonna 2 şarkı söylemek için 1 milyon dolar istedi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir