CHP'li başkan Karakaya: Suriyelileri istemiyoruz

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakaya, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'YE BARIŞ GELDİ"

Karakaya, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada" ifadelerini kullandı.

"TABELALARI İNDİRECEĞİZ"

Karakaya, vergi ödemeyen Suriyelilerin çalıştırdıkları işletmeler hakkında yasal işlem başlatacaklarını da söyleyerek, "Benim partimin yanında Suriye tabelalı dükkanlar var, onları oradan kaldırtacağım, gidecek onlar buradan kusura bakmasınlar, kendi memleketlerine gidecekler" ifadelerini kullandı.

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