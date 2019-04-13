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CHP'li başkanın teşekkür yemeği 71 kişiyi hastanelik etti

İzmir Beydağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlar için verdiği yemekten rahatsızlanan 71 kişi tedavi altına alındı.

AA | 13.04.2019 - 06:52..
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31 Mart seçimlerinde Beydağ Belediye Başkanı seçilen Feridun Yılmazlar, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra, görevi eski başkan Vasfi Şentürk'ten devralarak teşekkür yemeği organize etti.

TAVUKLU PİLAVDAN 71 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kent meydanında ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan oluşan menüyü yiyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi akşam saatlerinde fenalaştı.

Vatandaşlar bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle Beydağ, Ödemiş ve Tire Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Kipici, belediye önünde dağıtılan yemeğe katılan 71 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere resmi başvuru yaptıklarını bildirdi.

DURUMU KRİTİK HASTA YOK

Kipici, "Hastalardan 14'ünün servislere yatışları yapılmış durumdadır. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ödemiş Devlet Hastanesine 26 başvuru, olayın meydana geldiği Beydağ ilçemizde 43 başvuru, Tire hastanemizde de 2 hasta başvurusu oldu. Durumu ciddi olan herhangi bir hastamız şu anda yok. Gerekli müdahale yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Ödemiş Kaymakamlığınca da yemeklerden numuneler alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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