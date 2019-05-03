CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlari ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Anıtkabir ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğu, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik." yazdı.

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İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Ata'nın huzuruna çıkmış ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.