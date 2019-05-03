taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.979
Euro
6.6801
Altın
1270.32
Borsa
93887.93
Gram Altın
244.08

CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği grup, Ata'nın huzuruna çıktı.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 10:59..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlari ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Anıtkabir ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğu, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik." yazdı.

CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

DAHA ÖNCE DE ÇIKTI

İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Ata'nın huzuruna çıkmış ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.

CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

CHP'li başkanlar tam kadro Anıtkabir'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

79
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

352
Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

171
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

37
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

76
Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

138
Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir