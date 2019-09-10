CHP'li başkanlar 'Külliye'ye gideceğiz' dedi

Dün akşam ajanslara düşen haber, oldukça ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

KILIÇDAROĞLU "GİDEBİLİRLER" DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle ilgili; "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

"KAÇINACAK ANLAYIŞTA DEĞİLİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yenibosna'da bir okulda katıldığı etkinlik sonrasında gazetecilerin davet sorusuna "Tabii ki. İş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Daveti için teşekkür ederim." diye cevap verdi.

"KOŞA KOŞA GİDECEĞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de "Tabii ki gideceğiz. Koşa koşa gideceğiz. Mutlaka bir şeyler söyleriz. Yarına kadar vakit var, biz dersimizi çalışalım bakalım…" ifadelerine yer verdi.