CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında STK'larla bir araya geldiği toplantıda partisine eleştirilerini sıraladı.

"ÖNCE OTURUN KENDİNİZİ ELEŞTİRİN"

"Arkadaşlar beni bilir. Ben bizim partide anlayış tarzı olaraktan farklı bir belediye başkanıyım" diyen Battal İlgezdi, "Beni parti içinde çok fazla severler, sevmezler. Bilemem. Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 40 senedir iktidar olamıyorsa, öncelikle kendisini eleştirmeli.





Niye bunu söylüyorum? Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam. Yanlışları, doğruları da vardır. Eksiklikleri de vardır. Ama be kardeşim siz bu ülkede 40 senedir iktidar değilsiniz. Önce oturun kendinizi eleştirin CHP olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musun? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil." diye konuştu.

"BU ÜLKEDE RESMEN DARBE OLMUŞTU"

Battal İlgezdi, "Mesela Sayın Genel Başkanım, referandum döneminde bir şey söyledi. Dedi ki, 'Kontrollü darbe' Hayır efendim ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştu. 240 şehit vardı. Darbedir bu yahu. Bu farklı bir şey olabilir mi? Yani ölümün olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun adı darbedir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Böyle bir şey yok. Doğruları söyleyeceğiz burada. İnsanlar ölmüş. O yetmiyor Konya milletvekili çıktı, 'dangalak' o farklı bir şey söyledi. 'Atın bu adamı partiden' dedim. Atın kardeşim. Bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben adım adım sokakları geziyorum. Ben 2009'da adaydım. 2014'te adaydım. Geziyordum." diye konuştu.