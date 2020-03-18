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CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı

Çanakkale’de çöplük ve moloz yığınları arasına terk edilen Atatürk büstü, görenlerin tepkisini çekiyor.

İHA | 18.03.2020 - 11:37..
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CHP'li Çanakkale Belediyesi bünyesinde, moloz yığınları ve çöplük arasına terk edilen Atatürk büstü görenleri şaşırttı.

Çöp yığınları arasına terk edilen büst kamuoyunun tepkisini çekti.

CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı

CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı ViDEO

ÇÖPLER İÇİN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Bölgedeki vatandaşlar da durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek, kötü koku ve görüntü sebebiyle yetkililerden acil bir çözüm beklediklerini dile getirdiler.

CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı

"VİCDANLAR SIZLIYOR"

İsmetpaşa Mahallesine gelerek Atatürk büstünün olduğu alanda incelemelerde bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka, uzun süredir bu bölgede herhangi bir temizlik faaliyeti yapılmadığını dile getirerek, “Burası İsmetpaşa Mahallesi’nin en uç noktasıdır. Burada daha çok Roman vatandaşlarımız yaşıyorlar ve burada bir de Atatürk heykelimiz var. Bulunmuş olduğumuz çevre tamamen çöplük durumunda, buradaki çöpleri kaldırmak için 100 tırlık bir filoya ihtiyaç var.

CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı


Ne yazık ki Çanakkale Belediyesi Atatürk’ü çöplerin arasına uygun görmüş ki, etrafı temizleme konusunda herhangi bir faaliyeti yok. Durumun böyle oluşu vicdanları sızlatıyor. Bizim Çanakkale Belediyesinden beklediğimiz bu bölgeyi rehabilite etmek, tamamen çöplerden arındırmak ve buradaki vatandaşlara da prefabrik konutlar vermek suretiyle daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamaktır. Atatürk’e bunu reva görenleri de Allah’a havale ediyorum ve baht utansın diyorum” ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye Atatürk büstünü çöplük içinde bıraktı

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