Eski çalışanımı işe aldın kavgası

İzmir'de meydana gelen olayda vidanjör firması sahibi olan Ahmet Yaşar I., gece saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede Talat Ö. ve 3 akrabası tarafından saldırıya uğradı.

Talat Ö.'nün yanında çalışan işçi Fatih Ş.'nin daha sonra Ahmet Yaşar I.'nın yanında çalışmaya başlamasıyla taraflar arasında husumet doğdu. Bu duruma sinirlenen Talat Ö. ile Ahmet Yaşar I. arasında kahvehanede sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla "Benim elemanımı nasıl işe alırsın" diyen Talat Ö. ile akrabaları Adem Ö., Ömer Ö. ve Sedat Ö., Ahmet Yaşar I.'yı darp etti.

DARP RAPORU ALDI

Kavga sırasında 2 dişinin de kırılan Ahmet Yaşar I. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ahmet Yaşar I., daha sonra Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.

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