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CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ülgür Gökhan, "Esad bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 10:54..
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Çanakkale Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Daha önce HDP'nin seçim barajını aştığında pilav dağıtmasıyla ve kadınları azarlamasıyla  tanınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür, yine skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de neden mücadele verdiğine değinen Meclis üyeleriyle CHP'li Belediye Başkanı Ülgür, arasında terör tartışması yaşandı.

SINIRLARIMIZI KORUMAK İÇİN SURİYE'DEYİZ

Meclis üyelerinde biri Esad ve Rusya'nın harekatını destekleyen Ülgür'e "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz.  Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu VİDEO

ESAD VE RUSYA  BİZİ TERÖRE DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN VURUYOR

Ülgür ise, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" ifadelerini kullandı.

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