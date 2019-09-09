CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'de son seçimde kazanılan 11 büyükşehirin belediye başkanı, birbirleriyle daha hızlı iletişim kurabilmek adına bir adım attı.
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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'ın belediye başkanları, kurdukları WhatsApp grubu aracılığıyla birbirleriyle daha sık haberleşecek.
CHP'nin kazandığı belediyelerde İstanbul'u; Ekrem İmamoğlu,
Ankara'yı; Mansur Yavaş,
İzmir'i; Tunç Soyer,
Adana'yı; Zeydan Karalar,
Aydın'ı; Özlem Çerçioğlu,
Eskişehir'i; Yılmaz Büyükerşen,
Hatay'ı; Lütfü Savaş,
Mersin'i; Vahap Seçer,
Muğla'yı; Osman Gürün ve
Tekirdağ'ı; Kadir Albayrak yönetiyor.