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CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

Büyükşehir belediye başkanları, artık WhatsApp grubundan haberleşecekler.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 08:43..
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CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'de son seçimde kazanılan 11 büyükşehirin belediye başkanı, birbirleriyle daha hızlı iletişim kurabilmek adına bir adım attı.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'ın belediye başkanları, kurdukları WhatsApp grubu aracılığıyla birbirleriyle daha sık haberleşecek.

CHP'nin kazandığı belediyelerde İstanbul'u; Ekrem İmamoğlu,
Ankara'yı; Mansur Yavaş,
İzmir'i; Tunç Soyer,
Adana'yı; Zeydan Karalar,
Aydın'ı; Özlem Çerçioğlu,
Eskişehir'i; Yılmaz Büyükerşen,
Hatay'ı; Lütfü Savaş,
Mersin'i; Vahap Seçer,
Muğla'yı; Osman Gürün ve
Tekirdağ'ı; Kadir Albayrak yönetiyor.

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