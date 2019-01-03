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CHP’li belediye Edirne’yi Yunan şehri sanıyor

Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Yunanca hazırlattığı afişte kendisini 'Edirne Belediye Başkanı' yerine şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis belediye başkanı' olarak tanıttı

AA | 03.01.2019 - 18:53..
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl öncesi "2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin" mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlattı. Bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi'ne asıldı.

EDİRNE BİZANS ADIYLA ANILDI

Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer alması tepki çekti. Çünkü yazılan Bulgarca kutlama mesajında Edirne yazarken, Yunanca afişinde Edirne'nin adı Bizans dönemindeki ismiyle basıldı.

CHP'li belediyeden Bizans skandalı VİDEO

CHP BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise "Burası Bizans'taki Adrianopolis değil Sayın Başkan. Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış, serhad şehri Edirne" şeklinde tepkiler geldi. Yapılan bu skandal hatayla ilgili ise CHP'li belediyeden bir açıklama gelmedi.

CHP’li belediye Edirne’yi Yunan şehri sanıyor

CHP’li belediye Edirne’yi Yunan şehri sanıyor

CHP’li belediye Edirne’yi Yunan şehri sanıyor

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