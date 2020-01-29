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CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 29.01.2020 - 16:54..
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Kadir Albayrak’ın yaptığı Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’den, daha önce yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile ilgili olarak polis ekipleri, adli mercilerin talimatının ardından harekete geçerek Çorlu, İstanbul ve Tekirdağ’da şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar düzenledi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında kayıp 5 milyon liralık mazot konusu ile ilgili olarak aralarında şirket çalışanları ile tedarikçi firma görevlilerinin de yer aldığı S.E., H.T., G.B., C.Ç., M.B., E.Ş., Ö.T., Ö.G., İ.V., T.V. ve O.Ç adlı 11 kişi gözaltına alındı.

CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, tedarikçi firma tarafından getirilen yakıtın kağıt üzerinde eksiksiz teslim alındığının gösterilmesine karşın yapılan tahkikatta usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyorlar.

CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu

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