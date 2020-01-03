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CHP'li belediyeye trans şoför

Avcılar Belediyesi trans bir bireyi şoför olarak işe alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 21:42..
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CHP'li belediyeler marjinal olma çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce trans bireyleri desteklediklerini duyuran CHP'li belediyeler, şimdi de iş imkanı sağlamaya başladı.

CHP'li belediyeye trans şoför

CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİ BİR İLKİ BAŞLATTI: İLK TRANS ŞOFÖR

Avcılar Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak, trans bir bireyi işe aldı.

Daha önce CHP'den İstanbul 3’üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı da olan trans Niler Albayrak Avcılar Belediyesi'nde şoför olarak işe başladı.

CHP'li belediyeye trans şoför

İşe başladığını da  Niler Albayrak, sosyal medya hesabından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür ederek duyurdu.

CHP'li belediyeye trans şoför

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