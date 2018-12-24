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CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtıyor

Seçmeni "Makarnacı" diyerek aşağılayan ve bunu siyaset dili haline getiren CHP seçimin yaklaşmasıyla makarna dağıtmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 13:56..
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CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Altın kaplamalı klozet" yalanının üstünden henüz birkaç ay geçmişken Erzurum'un CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın şaaşalı odası görüntülenmiş, eleştirilere neden olmuştu.

CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtıyor

SEÇMENİ "MAKARNACI" DİYEREK AŞAĞILIYORLARDI

Bugün ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremeyen, alınan her seçim yenilgisinden sonra seçmenleri 'makarnacı' diyerek aşağılayan ana muhalefet partisi CHP, makarna dağıtmaya başladı.

SEÇİME KADAR MAKARNA DAĞITACAKLAR

CHP'nin kalelerinden biri olan Çankaya Belediyesi, 3 Eylül'de başlattığı makarna dağıtımına seçim gününe kadar devam edecek.

CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtıyor

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