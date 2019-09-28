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CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

Devlet Bahçeli hakkında attığı tweet ve yaptığı eleştiri nedeniyle MHP'li grubun saldırısına uğrayan Avcı, tedavi altına alındı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 09:19..
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CHP'de danışmanlık görevi yürüten Mücahit Avcı, Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında eleştirilerde bulundu.

MHP Lideri'nin kırmızı halıda yürürken yere düştüğü anı paylaşarak "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" şeklinde tweet'i de atan Avcı, MHP'lilerin hedefi haline geldi.

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Twitter'da oluşan tepkiler, sokakta fiziki saldırıya dönüştü.

Mücahit Avcı'yı darbeden bir grup, kameralar önünde Devlet Bahçeli'den özür dilemesini istedi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

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