CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'de danışmanlık görevi yürüten Mücahit Avcı, Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında eleştirilerde bulundu.
MHP Lideri'nin kırmızı halıda yürürken yere düştüğü anı paylaşarak "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" şeklinde tweet'i de atan Avcı, MHP'lilerin hedefi haline geldi.
TEKME TOKAT DÖVÜP, ÖZÜR DİLETTİLER
Twitter'da oluşan tepkiler, sokakta fiziki saldırıya dönüştü.
Mücahit Avcı'yı darbeden bir grup, kameralar önünde Devlet Bahçeli'den özür dilemesini istedi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.