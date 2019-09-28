CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.

Gümbet sahilinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için yola çıkan kaçak mültecilerin botu battı. Türk askeri ise duruma müdahale ederek mültecileri boğulmaktan kurtararak hastaneye sevk etti.

Para yüzünden anlaşmazlık yaşadığı bekçiyi baltayla öldüren Cevdet U., hastalığını bahane ederek tahliyesini talep etti.

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Malezya Başbakanı İslam düşmanlığını İsrail'e bağladı

Mahathir Muhammed, "Müslüman ve İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var. Müslümanlar hiçbir şey yapmasa dahi terörizmle suçlanıyor." dedi.