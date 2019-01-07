CHP'li Edirne Belediyesi Yunanca afişi savundu

Edirne Kent Ormanı’nda bulunan restoranda konu ile ilgili basın açıklaması yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 kutlama mesajları ile ilgili tepkilere, “Herkes az veya çok bir eğitim almış insanlar. Biraz dil bilimini araştırırlarsa bunun böyle yazılması gerektiğini bileceklerdir” şeklinde yanıt verdi.

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"MECZUPLARIN ORTAYA ATTIKLARIYLA ÜZÜLECEK DEĞİLİZ"

Gürkan, ‘Adrianopolis’ ibaresi nedeniyle tepkilere maruz kaldığı kutlama afişleri sonrası yaşanan süreci anlatarak, “Kendini bilmezler, bazı zavallılar bir takım şeyler yazmışlar, onları çok önemsemiyorum ama Edirne’yi bilmeyenlerin, Edirne’nin coğrafi yapısı, tarihi kimliği, tarihsel geçmişi hakkında bilgi sahibi olmayan bazı meczupların ortaya attıkları ile üzülecek değiliz. Biz yine Yunanlılarla, Bulgarlarla iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bakın medyada ve sosyal medyada bu tür olumsuz haberlerin çıkması ile beraber geçtiğimiz hafta sonu, Edirne’de Bulgar ve Yunan turist neredeyse yok denecek kadar azdı. Buradan biraz esnaflarımıza da sitem etmek istiyorum. Belediye başkanınız bu mücadeleyi sizler için yapıyor. Buna en çok sahip çıkması gereken sizlersiniz” dedi.

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"ART NİYET Mİ ARAMAK LAZIM"

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Edirne Valiliği ile beraber geçtiğimiz aylarda hazırlanan ‘Turistlere Whatsapp ihbar hattı’ afişlerinde de yine Edirne’nin isminin Yunanca ve Bulgarca olarak yazıldığına değinen Gürkan, “1 yıldan daha fazla bir süre önce Edirne Valiliği ile beraber Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda bir karar aldık ve dedik ki ‘Turistler için özellikle de Bulgar ve Yunan turistler için bir şikayet whatsapp hattı kuralım.’ Edirne Valiliği ile yaptığımız bu projede Kültür ve Turizm Bakanlığının logosu, Edirne Valiliğinin logosu, belediyenin logosu. Burada bir art niyet mi aramak lazım. Yanlış mı yapılmıştır? Hayır, doğru yapılmıştır. Çünkü biz Yunan ve Bulgar vatandaşlarına hitap ediyoruz burada, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki” diye konuştu.

"SÖZ KONUSU MİSAK-I MİLLİ SINIRLARIYSA HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Gürkan, ‘Adrianoupolis’ ibaresi nedeniyle yaşanan tepkileri sert bir dille eleştirerek, “Edirne’nin tarihinde 12 tane ismi vardır ve bu şehir bugünkü kimliğine o 12 isimden aldığı kültürlerle ulaşmıştır. Adrianapolis vardır, Odrin vardır, Edrune vardır, Edrine vardır, Edirne vardır. Bunların hepsi bizim. Ben şu anda Edirne Belediye Başkanı olarak bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz onları? Yok mu sayacağız? Ama söz konusu Misak-ı Milli Sınırları ise herkes haddini bilecek. Onu bizden daha çok savunamayacağını ben biliyorum. Geçmişimize baksınlar. Herkes baksın dedesinin mezarları nerede, mezarı var mı yok mu? Benim dedemin mezarı Balkanlar’da, Balkan coğrafyasında” dedi.

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