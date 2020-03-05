CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

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Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

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Tottenhamlı oyuncu, tribüne çıktı kavga etti

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1 Fransız örümcek adam, bu kez Barselona'da tırmandı "Örümcek Adam" diye bilinen Alain Robert, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için İspanya'da bir gökdelene tırmanış gerçekleştirdi.

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