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CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

CHP’li Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda kavga çıktı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 09:25..
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CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı.

Özkoç'un Genel Kurul'daki konuşması, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

VEKİLLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.

CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an ViDEO

CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

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