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CHP'li Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’nı okumaması eleştirilere neden oldu.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 22:36..
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CHP'li Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçime 1 hafta kala çalışmalarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında soluğu bugün Büyükada'da aldı.

Büyükada Anadolu Kulübü'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yanına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'ü aldı.

CHP'li Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı

ERDEM GÜL İSTİKLAL MARŞI'NA KATILMADI

Program başlamadan önce salonda İstiklal marşının okunduğu anda, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’nı okumaması görüntülere yansıdı.  Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'na eşlik etmemesi sosyal medya üzerinden eleştirilere neden oldu.

CHP'li Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı İZLE


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