CHP'li Fındıklı Belediyesi tabela değişimiyle uğraşıyor

Belediyelerde yaşanan akraba atamaları gündemde.
31 Mart'ta göreve seçilen bazı belediye başkanları, hizmete başlamak yerine eşini dostunu belediyelerde makam sahibi yaptı.
Skandalların ardı arkası kesilmezken Rize Fındıklı Belediyesi, tabela değişimiyle haberlere konu oldu.
KAYMAKAMLIK İTİRAZ ETTİ, TABELA DEĞİŞTİ
CHP'li belediye başkanı, Millet Bahçesi Parkı'nın adını değiştirmek için belediye meclisine karar aldırdı.
Bu karar doğrultusunda Millet Bahçesi Parkı'nın adı, Atatürk Parkı olarak değiştirildi.
CHP'li belediye, Fındıklı Kaymakamlığı'nınn kararı reddetmesine rağmen tabelayı değiştirdi.
Değişim üzerine kaymakamlık yetkilileri harekete geçti ve polise tutanak tutturup eski tabelanın yerine takılmasını istedi.