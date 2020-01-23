CNN Türk'te AHmet Hakn'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de FETÖ ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları tartışıldı.

Programın bir bölümünde adının zikredildiği iddiasıyla canlkı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, sözleriyle AHmet Hakan'ın tepkisini çekti.

AHMET HAKAN: "SİZİN NERENİZE SAYGI DUYACAĞIZ"

Kendisiyle canlı yayın bağlantısı için irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaşan Gökhan Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. 20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı