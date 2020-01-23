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CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın'ın üslubu ve paylaşımı, programın sunucu Ahmet Hakan'ın tepkisine neden oldu.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 04:37..
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CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CNN Türk'te AHmet Hakn'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de FETÖ ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları tartışıldı.

Programın bir bölümünde adının zikredildiği iddiasıyla canlkı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, sözleriyle AHmet Hakan'ın tepkisini çekti.

AHMET HAKAN: "SİZİN NERENİZE SAYGI DUYACAĞIZ"

Kendisiyle canlı yayın bağlantısı için irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaşan Gökhan Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. 20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

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