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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde akraba atamaları

Belediye şirketine kendisini müdür yapan Lütfü Savaş, kardeşini özel kalem müdürü diğer kardeşini ise saha şefi yaptı.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 17:04..
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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde akraba atamaları

Türkiye, 4 ay önce sandık başına giderek yerel seçimlerde tercihlerini yaptı.

Seçim sürecinde oy alabilmek için proje üstüne proje tanıtan bazı belediye başkanları, koltuğa oturduktan sonra belediyeleri adeta aile şirketine çevirmeye başladı.

İzmir, Adana, Kocaeli ve Karabük'ten gelen akraba atamalarının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandal patlak verdi.

HEM BAŞKAN HEM MÜDÜR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetim kurulu başkanı oldu.

İKİ KARDEŞİ DE BELEDİYEDE GÖREVLİ

CHP'li Savaş, bununla da yetinmedi kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'da özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

Lütfü Savaş, küçük kardeşini de unutmadı ve Mehmet Savaş'ı Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olarak görevlendirdi.

 

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