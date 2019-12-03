CHP'li İlgezdi'den şehir hastanelerine gönderme

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel Kurulu'nda şehir hastanelerine ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.

Sağlık sektörünün anonim şirkete dönüştürüldüğünü, sağlık hakkının değil otelcilik hizmetinin önem kazandığını, sağlık hizmetlerinin sermaye için önemli bir yatırım alanı olduğunu öne süren İlgezdi,"Şehir hastaneleri Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir diye" konuştu.

İlgezdi'nin konuşmalarından satırbaşları;

"Evet, mimarisi ve beş yıldızlı kompleksleri aratmayan konforuyla bu hastaneleri sağlıkta zirve olarak görenler var. Bakın, iyi koşullarda kaliteli hizmet veren hastanelere karşı değiliz. Ancak biz burada gerçekleri konuşmalıyız. Öncelikle bir hekim olarak belirtmeliyim ki ısrarla savunduğunuz bu hastaneler ne yerlidir ne millîdir, aksine İngiltere’den ithal edilmiş Deli Dumrul bir projedir. Neden mi? Hazine arazisini bedava şirkete verdiniz. Yetmedi, şirketlere yaptığı inşaat karşılığında yirmi beş yıl kira ve bakım parası ödemeyi taahhüt ettiniz.

"ŞEHİR HASTANELERİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KARA DELİĞİDİR"

Yine yetmedi, doluluk sözüyle yüzde 70 hasta garantisi verdiniz. Sonuçta ne acı ki ev sahibi olan devlet, kendi evinde kiracı konumuna düşürüldü. Şu bir gerçek ki şehir hastaneleri Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir, vatandaşın cebine göz dikmektir.





"YETİM HAKKI YENİLDİ"

Yirmi beş yılda ödenecek kirayla 862 tane hastane yapmak varken 30 hastaneye razı olundu, yetim hakkı yenildi. Tüp bebek birimi olmayan hastanelerde laboratuvar hizmeti adı altında garanti bedeli alındı, hazine boşaltıldı.

"HASTA OLANDAN 5 LİRA ALINIR OLMAYANDAN 10 LİRA"

Ameliyathaneden görüntüleme merkezine, morgdan restorana, hastane hizmetlerini şirkete devrettiniz, özelleştirdiniz. Aslında karşınızda duran tablo tam da sağlığın Osmangazi Köprüsü’dür; hasta olandan 5 lira alınır, olmayandan 10 lira."