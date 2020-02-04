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CHP'li Kaftancıoğlu tek başına aday

İstanbul Kongresi’nde Kaftancıoğlu'nun tek aday çıkmasını isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, diğer aday Cemal Canpolat'tan ricacı oldu.

DHA | 04.02.2020 - 12:50..
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CHP'li Kaftancıoğlu tek başına aday

Önümüzdeki iki yıl boyunca CHP İstanbul İl Başkanı'nı belirleyecek olan CHP İstanbul Kongresi'nde mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu, tek aday olacak.

Bir önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın geçtiğimiz pazar günü adaylığını açıklamayı planladığı öne sürülmüştü.

CHP LİDERİ RİCA ETTİ

Ancak Canpolat'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak, ricacı olması üzerine adaylığını açıklamaktan vazgeçti.

CHP'li Kaftancıoğlu tek başına aday VİDEO

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Adaylığı ile ilgili konuşan Canan Kaftancıoğlu ise "İki yıl boyunca nasıl fedakarlık yaptığını bildiğim benim hep birlikte kuracağımız hayalin gerçekleşmesine yardımcı olan eşim ve kızıma teşekkür ediyorum. Aynı duygu, inançla adaylık açıklamasını yapıyorum. İki yıl önce adaylık açıklamamızı yaparken, hep birlikte hayalimizi hayata geçireceğimizi söylemiştik. İstanbul’a nefes aldıran Ekrem başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı’na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

CHP'li Kaftancıoğlu tek başına aday

"İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'YE TEK YÖN İKTİDAR KURACAĞIZ"

Parti içi demokrasiyi uygulayan tek parti olduklarını öne süren Kaftancıoğlu, "Kongrelerimizin kişilerin değil; ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimiz olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var, o nedenle adayım. İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikayeye ve yolculuğa çıkıyoruz. O nedenle bize sadece inancınız lazım. Ezilerin ve güvencesizlerin kendini yeniden bulduğu yeni bir siyaseti inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP'li Kaftancıoğlu tek başına aday

"BAŞKA ADAYLAR ÇIKABİLİR"

Başka adayların çıkabileceğini aktaran Kaftancıoğlu, "Uykusuz gecelerimizin, iktidar için mücadele edeceğimiz her bir anın dahası var. Bu inançla 37. İstanbul İl Kongresi’nde bir kez daha adayım. İstanbul örgütümün bana hissettirdikleriyle Türkiye’ye nefes aldırmak için adayım. Bir hak teslim, yapmak durumundayız. Genel Başkanımız hak teslimi yapmıştır, kanaatini belirtmiştir, örgütümüzün karar vereceğini dile getirmiştir. Elbette başka adaylar çıkabilir. Bizimki bir bayrak yarışı. Başka aday çıkmasıyla ilgili en ufak bir kaygısı olmaz.” ifadelerini kullandı.

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