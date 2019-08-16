CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

Yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın’ın bu sosyal medyadaki bu paylaşımı başına bela oldu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun belirtilen en kısa süresi 3 saat. Akalın da böyle bir paylaşım yapınca yasal hız sınırını aştığı iddia edildi.

CHP'Lİ TANAL SAVCILARI GÖREVE DAVET ETTİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi:

“İstanbul/İzmir arasındaki mesafe, trafik kurallarındaki hız sınırı ihlal edilmeden 2 saate bitirilemez. Bu iddiada bulunan Demet Akalın hakkında kanunu İhlal ettiği için derhal soruşturma açılmalı"