taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından "İnternet hızımız yavaşlatıldı, haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 00:04..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

Sosyal medyada Turkcell ve Superonline aboneleri, bir süredir internet bağlantısına erişemediklerini belirtirken, Tanal, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

ARIZAYI YENİDEN OY SAYIMINA YORDU

Mahmut Tanal, Twitter paylaşımında "İstanbul'da internet hızı yavaşlatıldı. Haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bu gösteriyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Binali Yıldırım'la farkı aynen devam ediyor. Yetkililerden rica ediyorum bu sorunu çözün iletişim olanaklarımızı kolaylaştırın. Bu meselenin takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

TURKCELL "TEKNİK ÇALIŞMA" DEDİ

Turkcell müşteri hizmetleri ise sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" şeklinde yanıt verdi.

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

880
Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

546
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

477
HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

289
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

520
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

90
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir