CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

Sosyal medyada Turkcell ve Superonline aboneleri, bir süredir internet bağlantısına erişemediklerini belirtirken, Tanal, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

ARIZAYI YENİDEN OY SAYIMINA YORDU

Mahmut Tanal, Twitter paylaşımında "İstanbul'da internet hızı yavaşlatıldı. Haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bu gösteriyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Binali Yıldırım'la farkı aynen devam ediyor. Yetkililerden rica ediyorum bu sorunu çözün iletişim olanaklarımızı kolaylaştırın. Bu meselenin takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

TURKCELL "TEKNİK ÇALIŞMA" DEDİ

Turkcell müşteri hizmetleri ise sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" şeklinde yanıt verdi.