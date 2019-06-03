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CHP'li meclis üyesinin seçim sorusuna Binali cevabı

“Bir önceki seçimde Binali Yıldırım'a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 10:05..
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Röportaj için İstanbul sokaklarına çıkan "Halk Ekranı" YouTube kanalının muhabiri 'İstanbul'da seçim anketi' yaptı.

"İstanbul yeni seçimde kime oy verecek?" anketinde, muhabire verilen, dikkat çeken cevaplardan biri CHP'nin Kartal Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkan Umut Daştan'dan geldi.

"BİNALİ'YE VERMİŞTİM, İMAMOĞLU'NA VERECEĞİM, YÜZÜ DAHA SEVECEN"

Halk Ekranı YouTube kanalında muhabirin sorduğu "İstanbul'da kime oy vereceksiniz?" sorusuna cevap veren Umut Daştan, "Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz. Önceki seçimde Binali Bey'e vermiştik. İmamoğlu mağdur oldu; bir de yüzü daha sevecen" dedi.

Meclis üyesi olduğu ortaya çıkan CHP'li Daştan'ın Binali yanıtı dikkat çekti.

CHP'li meclis üyesinin seçim sorusuna Binali cevabı

CHP'li meclis üyesinin seçim sorusuna Binali cevabı

CHP'li meclis üyesinin seçim sorusuna Binali cevabı

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