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CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 18.11.2018 - 10:00..
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CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 30 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Bircan'ın bu sabah saat 09:15 itibariyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

"SON YOLCULUĞU BÜYÜK SEVDASI EDİRNE'DE OLACAKTIR"

Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ERDİN BİRCAN KİMDİR

Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Hasköy'de 1959'da doğan Erdin Bircan, İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.
Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nde (TRYİAD) iki dönem başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bircan'ın, Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi.

TBMM'de 25 ve 26. dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Bircan, 24 Haziran seçimlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazandı. Erdin Bircan evli ve iki çocuk babasıydı.

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